США заявили о готовности к переговорам с РФ по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты совместно с Североатлантическим альянсом (НАТО) готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, однако Вашингтон не может сразу подписать соответствующие российские документы. Об этом заявил 23 декабря посол США в Москве Джон Салливан.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам», — сказал Салливан в интервью газете «Коммерсант».

При этом, по его словам, США на переговорах с РФ не пойдут на компромисс в вопросах отношений с союзниками по НАТО.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями, и мы будем проявлять твердость вместе с нашими союзниками и партнерами», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Салливан, президент США Джо Байден ясно дал понять в ходе личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве в июне, что существуют предварительные условия для дипломатии, к которой США и их союзники по НАТО стремятся. У союзников есть давние принципы, которых они «придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий».

Кроме того, по его словам, переговоры с российскими властями будут наиболее эффективны при деэскалации на Украине. Салливан пояснил, что под этим словом подразумевает ряд действий, включая отвод российских войск от украинской границы.

Он напомнил, что накануне стало известно об определенных позитивных сдвигах в рамках трехсторонней контактной группы при посредничестве представителя ОБСЕ. Салливан выразил надежду, что в регионе будет достигнута договоренность о прекращении огня и выполнении условий перемирия июля 2020 года.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года. В то же время он подчеркнул, что США полагают, что успех переговоров возможен только при снятии напряженности вокруг Украины.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные сроки проведения переговоров будут объявлены позже. Как отметил Песков, представлять российское дипломатическое ведомство, скорее всего, будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не готовы согласиться с некоторыми предложениями РФ по гарантиям безопасности. Однако она подтвердила, что на переговорах США и РФ по безопасности будет присутствовать российский лидер Владимир Путин, однако не назвала точную дату и место встречи.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.