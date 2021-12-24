Гафуров отстранен от должности ректора КФУ после ареста

Ученый совет Казанского федерального университета (КФУ) обратился к властям по поводу ректора Ильшата Гафурова, который обвиняется в подстрекательстве к убийству, передает телеканал «Известия».

После его ареста Минобрнауки отстранило Гафурова от должности. Учёный совет вуза просит объективно рассмотреть ситуацию. Обращение опубликовано на сайте университета.

В письме перечислены заслуги Гафурова за время руководства вузом. Послание отправлено главе Татарстана Рустаму Минниханову и министру высшего образования РФ Валерию Фалькову.



23 декабря врио ректора КФУ был назначен Дмитрий Таюрский. Ильшат Гафуров вину не признаёт.

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