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Отбывающую срок за коррупцию экс-президента Южной Кореи помиловали

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Экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая отбывает 22-летнее заключение в тюрьме за злоупотребление властью и взяточничество, будет выпущена в следующем году по амнистии. Об этом 24 декабря сообщило агентство «Рёнхап».

По его данным, 69-летняя Пак Кын Хе включена в список лиц, подлежащих амнистии по случаю новогодних праздников.

Пошла на новый срок
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Она находилась в заключении четыре года и девять месяцев.

Это будет пятое помилование при администрации нынешнего президента, отметили журналисты.

Агентство предполагает, что решение об освобождении Пак могло быть принято на фоне ухудшения ее состояния. Так, в этом году бывший президент Республики уже трижды попадала в больницу в связи с хроническим заболеванием плеча и спины. Кроме того, стало известно, что Пак страдает от психологического расстройства.

Ранее, 14 января, Верховный суд Южной Кореи отклонил апелляцию прокуратуры и оставил в силе приговор о лишении свободы сроком на 20 лет для бывшего президента.

Пак Кын Хе была отстранена от должности в марте 2017 года из-за обвинений в злоупотреблении властью и взяточничестве. Согласно приговору, она пыталась заставить крупные конгломераты, такие как Samsung и Lotte, пожертвовать 77,4 млрд вон в фонды, подконтрольной ее подруге. Экс-президента и ее помощников также обвинили в получении 3,5 млрд вон от трех бывших руководителей Национальной разведывательной службы страны.

Изначально ее приговорили к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере около 17 $млрд. Однако позже суд смягчил наказание до 20 лет лишения свободы. Пак Кын Хе также должна выплатить штраф в размере 180 млрд вон и компенсацию в размере 35 млрд вон.

Всего экс-президент должна провести в тюрьме 22 года, включая двухлетний тюремный срок, присужденный ей в 2018 году за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии «Сэнури» (сейчас расформирована).

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