Зеленский «обратился сам к себе» с поздравлением

На саммите послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в День дипломатической службы президент Украины Владимир Зеленский одновременно побывал в роли выступающего и зрителя.

Ролик с мероприятия распространил в четверг, 23 декабря, офис украинского лидера в Telegram.

Видео смонтировано таким образом, что кажется, будто Зеленский сам себе выказал одобрение.

«Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина на вас рассчитывает», — говорит с трибуны Зеленский.

При этом еще до окончания речи украинского лидера кадр с его выступлением резко сменился кадром, где Зеленский находится в рядах зрителей и аплодирует. Из-за чего создается эффект, будто он выступает перед самим собой.

Также он «сам себя» поздравил с наступающим Новым годом.





12 декабря заместитель главного редактора украинского интернет-издания «Страна.uа» Светлана Крюкова назвала женским образ президента Владимира Зеленского в социальных сетях. Речь шла о фотографии в Instagram, где президент изображен в спортзале, подписанной пожеланиями доброго утра «всем друзьям и тем, кто завидует».

Крюкова отметила, что Зеленский, возможно, так и не налюбовался на себя в роли президента.