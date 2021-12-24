В ГД оценили способность здравоохранения РФ адаптироваться к пандемии

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что страна успешно прошла первую волну пандемии коронавируса, и теперь российская система здравоохранения адаптировалась к скачкам численности заболевших COVID-19.

«Научились быстро при росте заболеваемости и койки разворачивать под COVID, и «первичку» перестраивать под COVID. Как только идет снижение, возвращаемся в плановый режим», — отметил Хубезов в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, в начале пандемии в России ощущалась острая нехватка средств индивидуальной защиты, в том числе костюмов, масок и респираторов, не хватало аппаратов ИВЛ. При этом, сказал депутат, Россия успешно справилась с первой волной пандемии.

«Нам очень здорово волонтеры помогали, привозили. Надо отдать должное нашей промышленности, справилась она, начали выпускать аппараты ИВЛ и другое оборудование», — уточнил он. Кроме того, Хубезов подчеркнул верность решения отделить в больницах зоны для больных разными заболеваниями.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%, однако необходим показатель в 80%. Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

В тот же день Дмитрий Хубезов отметил, что любая пандемия заканчивается, однако перед Россией стоит задача привить 80% населения страны для достижения ожидаемого эффекта от коллективного иммунитета.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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