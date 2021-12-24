Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Кравцов объявил о возвращении школ к очному обучению после праздников
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
Присяжные в США признали виновной экс-сотрудницу полиции в убийстве темнокожего
Общество
За три года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья
Мир
Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине
Мир
Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе
Мир
Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь населению Вьетнама
Мир
На Украине возбудили дело против встретившегося с Лукашенко депутата
Сюжет:

В ГД оценили способность здравоохранения РФ адаптироваться к пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что страна успешно прошла первую волну пандемии коронавируса, и теперь российская система здравоохранения адаптировалась к скачкам численности заболевших COVID-19.

«Научились быстро при росте заболеваемости и койки разворачивать под COVID, и «первичку» перестраивать под COVID. Как только идет снижение, возвращаемся в плановый режим», — отметил Хубезов в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, в начале пандемии в России ощущалась острая нехватка средств индивидуальной защиты, в том числе костюмов, масок и респираторов, не хватало аппаратов ИВЛ. При этом, сказал депутат, Россия успешно справилась с первой волной пандемии.

Понять и привить: как достичь коллективного иммунитета в 80% к весне
От чего зависит успех программы вакцинации и срок окончания пандемии

«Нам очень здорово волонтеры помогали, привозили. Надо отдать должное нашей промышленности, справилась она, начали выпускать аппараты ИВЛ и другое оборудование», — уточнил он. Кроме того, Хубезов подчеркнул верность решения отделить в больницах зоны для больных разными заболеваниями.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%, однако необходим показатель в 80%. Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

В тот же день Дмитрий Хубезов отметил, что любая пандемия заканчивается, однако перед Россией стоит задача привить 80% населения страны для достижения ожидаемого эффекта от коллективного иммунитета.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021