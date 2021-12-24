За три года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья

До конца 2024 года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья. Об этом 23 декабря сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, которое он высказал на прошедшей в четверг ежегодной пресс-конференции, о продолжении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

«Еще на съезде партии «Единая Россия» летом президент поддержал наше предложение продлить программу расселения аварийного жилья и дал поручение депутатам и нашим коллегам из правительства эту работу начать», — напомнил Пахомов.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, при рассмотрении бюджета на будущий год 45 млрд рублей были заложены в статью расходов на расселение людей из аварийного жилья.

Пахомов отметил, что в рамках первого этапа программа расселения аварийного жилья в России, который уже закончился, расселили более 10 млн кв. м. По его словам, сейчас идет второй этап программы, который завершится к концу 2024 года. До этого времени в регионах расселят еще чуть больше 10 млн кв. м жилья.

Председатель комитета отметил, что некоторые регионы досрочно закончили свои обязательства в рамках второго этапа программы. Такие субъекты федерации приступят к третьему этапу, который предусматривает, полную ликвидацию аварийного жилья и расселение проживающих в нем людей.

Как заявил ранее в четверг российский лидер, правительство посмотрит на состояние региональных финансов и будет настраивать механизм по расселению. Кроме того, по его словам, государство найдет решение вопроса, касающегося людей, которые выплачивают ипотеку за аварийное жилье.

2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит дополнительно более 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году. По его словам, эти меры позволят расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья.

В сентябре Владимир Путин отметил, что ситуация с аварийным жильем остается главной проблемной точкой центральных регионов России. Глава государства поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах.