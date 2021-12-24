Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Кравцов объявил о возвращении школ к очному обучению после праздников
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
Присяжные в США признали виновной экс-сотрудницу полиции в убийстве темнокожего
Мир
Чехия ужесточит правила въезда туристов из Евросоюза с 27 декабря
Мир
Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве газа в Тбилиси
Мир
Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе
Мир
Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь населению Вьетнама
Мир
На Украине возбудили дело против встретившегося с Лукашенко депутата

За три года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2024 года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья. Об этом 23 декабря сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, которое он высказал на прошедшей в четверг ежегодной пресс-конференции, о продолжении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Пока все с домом: кто получит право на новое жилье взамен аварийного
В Госдуме хотят расширить списки претендентов на переселение из аварийного фонда

«Еще на съезде партии «Единая Россия» летом президент поддержал наше предложение продлить программу расселения аварийного жилья и дал поручение депутатам и нашим коллегам из правительства эту работу начать», — напомнил Пахомов.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, при рассмотрении бюджета на будущий год 45 млрд рублей были заложены в статью расходов на расселение людей из аварийного жилья.

Пахомов отметил, что в рамках первого этапа программа расселения аварийного жилья в России, который уже закончился, расселили более 10 млн кв. м. По его словам, сейчас идет второй этап программы, который завершится к концу 2024 года. До этого времени в регионах расселят еще чуть больше 10 млн кв. м жилья.

Председатель комитета отметил, что некоторые регионы досрочно закончили свои обязательства в рамках второго этапа программы. Такие субъекты федерации приступят к третьему этапу, который предусматривает, полную ликвидацию аварийного жилья и расселение проживающих в нем людей.

Как заявил ранее в четверг российский лидер, правительство посмотрит на состояние региональных финансов и будет настраивать механизм по расселению. Кроме того, по его словам, государство найдет решение вопроса, касающегося людей, которые выплачивают ипотеку за аварийное жилье.

2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит дополнительно более 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году. По его словам, эти меры позволят расселить порядка 2 млн кв. м аварийного жилья.

В сентябре Владимир Путин отметил, что ситуация с аварийным жильем остается главной проблемной точкой центральных регионов России. Глава государства поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021