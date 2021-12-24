В США не согласились с предложенными гарантиями безопасности по НАТО

Соединенные Штаты не готовы согласиться с некоторыми предложениями РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявила в четверг, 23 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например, касающимися НАТО, конечно, нет», — сказала она на брифинге.

По словам Псаки, НАТО — оборонительный, а не агрессивный альянс, и «никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО» нет.

Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что на переговорах США и РФ по безопасности будет присутствовать российский лидер Владимир Путин, однако не назвала точную дату и место встречи.

В этот же день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года. При этом он подчеркнул, что США полагают, что успех переговоров возможен только при снятии напряженности вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что конкретные сроки проведения переговоров будут объявлены позже, представлять Россию на них, скорее всего, будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в НАТО. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.