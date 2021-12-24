На Украине возбудили дело против встретившегося с Лукашенко депутата

Служба безопасности Украины (СБУ ) возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгения Шевченко. Об этом 23 декабря сообщил сам депутат в своем Telegram-канале.

«Вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло в отношении меня дело по ст.111 ККУ («Государственная измена»)», — рассказал Шевченко.

Член Верховной рады отметил, что его обвиняют в создании «русского мира» на Украине. Однако, по его словам, это лишь повод «для выполнения заказа и устранения его как конкурента».

«Связано это с моей дружбой с Беларусью», — заключил депутат.

20 декабря стало известно, что бывшего президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Однако в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Все выдвинутые обвинения Порошенко отвергает и говорит о политическом характере уголовного дела.

Так, речь идет о деле о закупках угля из Донбасса. По словам адвокатов Порошенко, следствие полагает, что он причастен к срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР, а затем закупил уголь в неподконтрольном Донбассе.