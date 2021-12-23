Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
Присяжные в США признали виновной экс-сотрудницу полиции в убийстве темнокожего
Мир
Чехия ужесточит правила въезда туристов из Евросоюза с 27 декабря
Мир
Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве газа в Тбилиси
Мир
Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе
Мир
Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь населению Вьетнама
Мир
На Украине возбудили дело против встретившегося с Лукашенко депутата

Еще 11 млн рублей направили на жилье для детей-сирот в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани выделили дополнительные 11 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом сообщается на официальном сайте гордумы.

В четверг, 23 декабря, на заседании городской думы депутаты утвердили изменения в бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно поправкам, 10,899 млн рублей выделят на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, пишет 62INFO.ru.

В целом доходы и расходы бюджета Рязани увеличили на 451,939 млн рублей.

9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции и пользование их льготами.

9 ноября в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам — с нынешних 10 млрд рублей до 20 млрд.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021