Еще 11 млн рублей направили на жилье для детей-сирот в Рязани
В Рязани выделили дополнительные 11 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом сообщается на официальном сайте гордумы.
В четверг, 23 декабря, на заседании городской думы депутаты утвердили изменения в бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно поправкам, 10,899 млн рублей выделят на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, пишет 62INFO.ru.
В целом доходы и расходы бюджета Рязани увеличили на 451,939 млн рублей.
9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции и пользование их льготами.
9 ноября в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам — с нынешних 10 млрд рублей до 20 млрд.