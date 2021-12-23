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Блогера из Смоленска задержали за оскорбления в адрес ветерана в Сети

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В Смоленске следователи задержали мужчину за оскорбления ветерана в интернете, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального СК в четверг, 23 декабря.

«Возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ)», — сообщила пресс-служба СК по Смоленской области.

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В настоящее время блогер задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с 16 по 17 ноября подозреваемый распространил в одном из интернет-сообществ сведения о днях воинской славы России, которые унижают честь и достоинство одного из ветеранов.

Ка поясняет РЕН ТВ, блогер оскорбительно высказался в комментариях к посту о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунин на фасаде смоленской школы.

Ранее, 25 ноября, сообщалось о задержании 19-летний блогера, который накануне помочился на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной и выложил снимок процесса в соцсети. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».

Обвинители намерены ходатайствовать о заключении блогера под стражу, а также о назначении ему судебно-психиатрической экспертизы.

Как пояснил газете адвокат Вадим Багатурия, статья «Реабилитация нацизма» предполагает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Но в случае если юноша ранее не имел проблем с законом и сможет «загладить вред, причиненный преступлением», то ему может грозить до трех лет лишения свободы.

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