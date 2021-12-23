Дело о покушении на мошенничество при благоустройстве возбудили в Тамбове

В Тамбове возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере при благоустройстве детского городка на улице Набережной. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Проверка ведомства показала, что цена контракта на благоустройство городка «Лукоморье» составила 22 млн рублей. На эти средства подрядчик должен был установить малые архитектурные формы датского производителя из редкой износостойкой породы дерева – робинии. Однако вместо них он установил объекты из лиственницы от другого поставщика, которые также имели дефекты, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Разница в стоимости составила 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Контракт с ООО «СТИНЭК» был заключен в марте 2020 года. Работы должны были завершиться к 1 октября, однако из-за многочисленных недочетов срок сдачи перенесли. В течение года ведутся разбирательства по вопросу благоустройства детского города. На данный момент объект огорожен забором.