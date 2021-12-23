Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
На Украине заявили о планах резко сократить потребление газа
Мир
Чехия ужесточит правила въезда туристов из Евросоюза с 27 декабря
Мир
Столтенберг опроверг обещание НАТО не расширяться на восток
Экономика
В ДФО запланировали возвести около 3 млн кв. м жилья в 2022 году
Мир
Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе
Мир
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток
Экономика
На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»

Сын Дацика объяснил мотив напавшего на него мужчины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, напавший на сына бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и его друга, находился в невменяемом состоянии, вероятно, употреблял психотропные вещества. Такой мотив нападения в беседе с телеканалом РЕН ТВ назвал сам пострадавший.

«Я поднимался по лестничной клетке, ко мне подошел человек. Скорее всего, он был под чем-то. И он решил, что мы пришли за ним: скорее всего, у него поехала кукуха», — рассказал сын Дацика.

По словам пострадавшего, неизвестный ударил его два раза в районе челюсти. После этого молодой человек перестал осознавать происходящее и выступил в драку.

«Я уже не понимал, что происходит и пытался объяснить ему, что пришли мы не за ним. А потом началась драка. Причем я никакого физического вреда ему не нанес», — пояснил он.

Теперь лицо молодого человека в отеках и шрамах. Он также поделился, что не может нормально принимать пищу.

О том, что сына бойца MMA Дацика избили в подъезде жилого дома в Басманном районе в Москве, стало известно ранее в этот день. Медики подозревают, что сын Дацика получил сотрясение мозга, сообщил источник. Кроме того, несовершеннолетний получил множественные травмы лица.

По данным канала, правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021