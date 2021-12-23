Сын Дацика объяснил мотив напавшего на него мужчины

Мужчина, напавший на сына бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и его друга, находился в невменяемом состоянии, вероятно, употреблял психотропные вещества. Такой мотив нападения в беседе с телеканалом РЕН ТВ назвал сам пострадавший.

«Я поднимался по лестничной клетке, ко мне подошел человек. Скорее всего, он был под чем-то. И он решил, что мы пришли за ним: скорее всего, у него поехала кукуха», — рассказал сын Дацика.

По словам пострадавшего, неизвестный ударил его два раза в районе челюсти. После этого молодой человек перестал осознавать происходящее и выступил в драку.

«Я уже не понимал, что происходит и пытался объяснить ему, что пришли мы не за ним. А потом началась драка. Причем я никакого физического вреда ему не нанес», — пояснил он.

Теперь лицо молодого человека в отеках и шрамах. Он также поделился, что не может нормально принимать пищу.

О том, что сына бойца MMA Дацика избили в подъезде жилого дома в Басманном районе в Москве, стало известно ранее в этот день. Медики подозревают, что сын Дацика получил сотрясение мозга, сообщил источник. Кроме того, несовершеннолетний получил множественные травмы лица.

По данным канала, правоохранители проводят проверку по факту случившегося.