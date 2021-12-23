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Особый противопожарный режим введут в Оренбуржье в новогодние праздники

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В Оренбургской области в период новогодних праздников будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее решение было озвучено на заседании регионального правительства в четверг, 23 декабря.

Действие режима продлится с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. В этот период будет запрещено использовать несертифицированную пиротехнику, а также любые виды фейерверков, салютов, бенгальских огней в закрытых помещениях и на расстоянии менее 50 м от любых строений и мест массового скопления людей, пишет 56orb.ru.

В новогодние праздники в регионе будут проводиться рейды, направленные на предотвращение различных происшествий. На особом контроле остаются одинокие пожилые люди, малообеспеченные и неблагополучные семьи с детьми.

«К сожалению, в новогодние праздники есть риски возникновения несчастных случаев. Предупредительные меры необходимы. Это позволит снизить вероятность пожаров и гибель людей», — заключил губернатор Денис Паслер.

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