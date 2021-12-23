Присяжные в США признали виновной экс-сотрудницу полиции в убийстве темнокожего

Присяжные в США 23 декабря признали виновной в убийстве по неосторожности экс-сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер, выстрелившей в апреле в темнокожего Данте Райта. Трансляцию из зала суда ведут американские телеканалы.

Присяжные признали ее виновной по обоим пунктам обвинения.

Ей грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы и штрафа в размере $30 тыс. по первому пункту, а также 10 лет лишения свободы и $20 тыс. штрафа — по второму.

В сентябре стало известно, что прокуратура американского штата Миннесота намерена ужесточить Поттер обвинения. Так, в иск против нее добавили обвинения в непредумышленном убийстве первой степени к уже предъявленным обвинениям в причинении смерти по неосторожности второй степени.

Молодой афроамериканец погиб 12 апреля в городе Миннеаполисе при попытке его задержания за нарушение правил дорожного движения. Полицейский Ким Поттер перепутала электрошоковое устройство и огнестрельное оружие, выстрелив в мужчину, после чего он скончался.

Позже судмедэкспертиза установила, что 20-летний Райт умер вследствие огнестрельного ранения в области груди.

После произошедшего в ряде городов начались протесты и массовые беспорядки. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении режима чрезвычайного положения и комендантского часа.

16 апреля прошли протесты у здания полицейского управления Бруклин-Сентера, приуроченные к убийству Райта. На них задержали около ста человек.