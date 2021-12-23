Альтиевский водозабор реконструируют в Ингушетии за 426 млн рублей
В Ингушетии до конца 2023 года намерены реконструировать Альтиевский водозабор, обеспечивающий чистой водой Назрань и еще несколько населенных пунктов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Как сообщает NewsTracker, реконструкция включает в себя бурение новых 10 скважин, установку современных насосов повышенной мощности, монтаж новых канализационных коллекторов для отвода сточных вод.
Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 426 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета в рамках проекта «Чистая вода».
Ожидается, что работы начнутся в начале 2022 года. В полную мощность объект должен заработать в конце 2023-го.