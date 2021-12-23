Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили якобы наращивание российских войск вокруг страны и предложения по безопасности, выдвинутые РФ. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 23 декабря, на сайте внешнеполитической службы ЕС.

«Высокий представитель ЕС подтвердил твердую и неизменную поддержку Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», — отмечается в материале.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины «будет иметь огромные последствия и серьезную цену».

По его словам, в регионе необходима деэскалация ситуации и «полное выполнения Минских договоренностей со стороны России».

В ходе встречи было также подчеркнуто, что ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками относительно предложения России по гарантиям безопасности в Европе.

«ЕС по-прежнему привержен праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности», — цитирует Борреля пресс-служба.

В свою очередь, глава украинского МИД написал на своей странице в Twitter, что главной темой беседы стала ситуация с безопасностью.

«Мы оба [Кулеба и Боррель] согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом при участии ЕС», — заявил он.

Ранее в четверг высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года. В то же время он подчеркнул, что США полагают, что успех переговоров возможен только при снятии напряженности вокруг Украины.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные сроки проведения переговоров будут объявлены позже. Как отметил Песков, представлять российское дипломатическое ведомство, скорее всего, будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

15 декабря член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» указал на то, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить проводить недружественную политику в отношении России и перейти к деэскалации.