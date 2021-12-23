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В Госдуме рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета

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Уровень коллективного иммунитета по коронавирусу более 80% необходимо достичь за полгода, иначе эффекта не будет. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

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«Любая пандемия оканчивается, имеет свое начало и конец. Но у нас ведь задача не просто достичь 80% (коллективного иммунитета), причем уже некоторые говорят не 80%, а больше, — а достичь их хотя бы за полгода. Если это растянется на год и более, тогда, по большому счету, того эффекта не будет, которого мы от этого ожидаем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что регионы, показывающие наилучшие результаты по коллективному иммунитету, используют прежде всего уважительное убеждение граждан, а также стимуляцию путем различных розыгрышей, подарков. Коме того, по словам политика, действенной является система с сертификатами.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране коллективный иммунитет составляет 59,4%, однако необходимо показатель в 80%. Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

Днем ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир еще даже не приблизился к концу пандемии, однако существуют средства для борьбы с коронавирусом. По его словам, миру не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы по борьбе с COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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