Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочь Лилибет-Диану

Принц Гарри впервые показал всем свою дочь Лилибет-Диану, запечатлив себя с ней, сыном и с женой на фото. Открытка была опубликована 23 декабря на сайте организации ветеранов Team Rubicon, которую поддерживают герцог и герцогиня Сассекские.

На фото двухлетний Арчи-Харрисон сидит на коленях у принца Гарри, а Меган Маркл держит на руках Лилибет-Диану. В комментарии к фото герцог и герцогиня сообщают, что пожертвовали деньги в помощь организации и желают всем хороших праздников.

We're grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd