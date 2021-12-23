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Чехия ужесточит правила въезда туристов из Евросоюза с 27 декабря

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Въезд в Чехию для граждан других стран Евросоюза (ЕС) с туристическими целями с 27 декабря возможен только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в минздраве страны в четверг, 23 декабря.

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«С понедельника, 27 декабря, въезд в Чехию с туристическими целями для граждан других стран Евросоюза старше 18 лет возможен только со справками об отрицательном результате теста на COVID-19, что связано с распространением омикрон-штамма коронавируса», — говорится в сообщении.

При этом люди, получившие три дозы зарегистрированной в ЕС вакцины от COVID-19, могут не предъявляться ПЦР-тест, передает RT.

Ранее в этот день в ФРГ зафиксирован первый случай смерти от «Омикрон»-штамма коронавируса, сообщается на сайте aif.ru.

22 декабря ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах. Согласно предварительным данным организации, меньше заболевают «Омикрон»-штаммом пациенты, которые прошли «первичные серии вакцинации», а также те, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2.

21 декабря директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона. По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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