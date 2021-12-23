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Из-за мороза 15 автобусов сломались в Нижнем Новгороде

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В четверг, 23 декабря, в Нижнем Новгороде с линии сошли 15 автобусов. Причиной этого в том числе стал сильный мороз. Об этом рассказали в «Нижегородпассажиравтотрансе».

«Сильное похолодание вызывает проблемы с работой систем закрывания дверей и системы зажигания», — пояснили на транспортном предприятии.

С 24 декабря в Нижегородской области начнется потепление. В пятницу столбики термометров поднимутся до минус 12 градусов. В выходные ожидается еще более комфортная погода — 7–9 градусов мороза, отмечает ИА «НьюсНН».

На территории Нижнего Новгорода в 2022 году планируют обустроить еще две выделенные полосы для общественного транспорта. Одна из выделенок появится на улице Бекетова на отрезке от проспекта Гагарина до улицы Нартова. Полосы обустроят в обоих направлениях дороги. Аналогичная полоса расположится на проспекте Ленина от метро «Автозаводская» до «Пролетарской».

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