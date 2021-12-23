Норковую шубу стоимостью 200 тыс. рублей украли из ресторана в Москве

Норковую шубу стоимостью 200 тыс. рублей украли из ресторана в Басманном районе столицы. Об этом сообщили в четверг, 23 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Потерпевшая 1986 года рождения обратилась в полицию с сообщением о краже накануне вечером. «По ее словам, в ночь на 16 декабря неизвестный в ресторане по адресу: Хохловский переулок, д. 7/9, стр. 5, похитил из гардероба ее норковую шубу стоимостью около 200 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время полиция проводит проверку в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

Согласно информации из открытых источников, по данному адресу расположен ресторан Blanc.

Ранее в этот день в Тюмени женщина сообщила правоохранителям о том, что ее муж украл в магазине парфюм. 23-летний мужчина хотел подарить супруге духи. Однако, будучи безработным, мужчина не придумал ничего лучшего, как украсть парфюм в магазине крупной торговой сети. Стоимость духов составляла порядка 7 тыс. рублей.