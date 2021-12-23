Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
На Украине заявили о планах резко сократить потребление газа
Общество
Десять станций МЦД построят в 2022 году
Мир
Столтенберг опроверг обещание НАТО не расширяться на восток
Экономика
В ДФО запланировали возвести около 3 млн кв. м жилья в 2022 году
Наука
Астрономы открыли минимум 70 планет-изгоев в Млечном пути
Мир
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток
Экономика
На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»

Норковую шубу стоимостью 200 тыс. рублей украли из ресторана в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норковую шубу стоимостью 200 тыс. рублей украли из ресторана в Басманном районе столицы. Об этом сообщили в четверг, 23 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Заварить кражу: мошенничества в «черную пятницу» могут превысить 300 млн рублей
Как не попасться на удочку злоумышленников и сохранить деньги в период ноябрьских распродаж

Потерпевшая 1986 года рождения обратилась в полицию с сообщением о краже накануне вечером. «По ее словам, в ночь на 16 декабря неизвестный в ресторане по адресу: Хохловский переулок, д. 7/9, стр. 5, похитил из гардероба ее норковую шубу стоимостью около 200 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время полиция проводит проверку в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

Согласно информации из открытых источников, по данному адресу расположен ресторан Blanc.

Ранее в этот день в Тюмени женщина сообщила правоохранителям о том, что ее муж украл в магазине парфюм. 23-летний мужчина хотел подарить супруге духи. Однако, будучи безработным, мужчина не придумал ничего лучшего, как украсть парфюм в магазине крупной торговой сети. Стоимость духов составляла порядка 7 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021