Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусами под Мурманском

В Мурманской области произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В результате инцидента пострадали десять человек, в том числе восемь детей. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в экстренных службах.

Авария произошла на трассе Р-21 «Кола».

«Мурманская область, город Оленегорск. Произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены 10 человек, в том числе восемь детей», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее, 20 декабря, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Мурманской области один человек погиб и 14 пострадали. Авария произошла в Кольском районе. По последней информации, скончался водитель легкового автомобиля. Госпитализированы были двое детей и один взрослый. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.