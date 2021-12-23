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Американская писательница Джоан Дидион умерла в возрасте 87 лет

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Американская писательница Джоан Дидион умерла в возрасте 87 лет в своем доме на Манхэттене. Об этом 23 декабря The New York Times сообщил исполнительный директор издательства «Кнопф», в котором печатались ее произведения.

Как сообщает издание, причиной смерти Дидион стала болезнь Паркинсона.

Дидион родилась в Сакраменто. Ее литературная деятельность началась после победы в 1960-х годах на конкурсе эссе, который спонсировал журнал Vogue. В то время она училась на степень бакалавра английского языка в Калифорнийском университете в Беркли.

В 1963 году вышел в свет ее первый роман «Беги, река, беги». В 1960–1970-е годы она затрагивала в художественной публицистике многие проблемы, в том числе возникшие на фоне политики.

Творческое наследие писательницы — 19 произведений. К числу наиболее известных относятся: «Сутулясь по направлению к Вифлеему» (1968), «Играй как есть» (1970) и «Белый альбом» — сборник эссе, который был опубликован в 1979 году.

В 2005 году она стала финалисткой Пулицеровской премии за биографию/автобиографию «Год магического мышления». Эта книга была написана в память о ее муже и коллеге Джоне Грегори Данне, умершем от сердечного приступа в 2003 году.

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