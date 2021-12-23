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Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников

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Находящееся на Украине химическое оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Завезен был изначально антидот, дальше это химическое оружие, причем упаковано оно, если можно так сказать, таким образом, что его возможно сбрасывать и с беспилотного летательного аппарата, а такая практика в последние периоды часто применяется со стороны Украины», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Украина своими поступками и действиями никогда не оставляла возможности решить ситуацию в Донбассе именно силовым способом, подчеркнул Пушилин. По его словам, сейчас такой вариант развития событий как никогда вероятен.

В свою очередь, официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что первая доставка химоружия на Украину была осуществлена самолетами из США в октябре в Борисполе. По его словам, сперва доставили антидот, а в ноябре пришло само химическое оружие. По словам Басурина, сейчас химоружие находится на складах в Харьковской области.

Ранее в четверг российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

Ранее, 22 декабря, Басурин заявил, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. По его словам, оружие отвезли в Харьковскую область, к артиллерийским складам недалеко от Славянска, поскольку оттуда его можно быстро доставить к линии соприкосновения.

Ранее, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По его словам, в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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