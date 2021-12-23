Тело мужчины подняли со дна реки в Стародубе

В Стародубском районе Брянской области со дна реки Ждановка подняли тело мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о произошедшем поступила в ведомство 23 декабря в 17:40. В населенном пункте Мишковка со дна реки Ждановка подняли тело мужчины, пишет NASHBRYANSK.RU.

На месте работали семь спасателей и три единицы техники. Причины и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Ранее 23 декабря стало известно, что в Самарской области утонули четверо рыбаков. Они пропали накануне на реке Самаре в поселке Чкалово. Отмечается, что мужчины провалились под лед по пути домой.