Откусившему ухо мужчине в Курске дали два года колонии
Откусившего коллеге часть уха 30-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Курска.
Также отмечается, что в ходе судебного разбирательства осужденный выплатил потерпевшему в счет причиненного морального вреда 800 тыс. рублей.
Судом было установлено, что инцидент произошел в октябре 2020 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта повалил ранее незнакомого мужчину на землю.
Затем он укусил потерпевшего зубами за средний палец руки, после чего вновь укусил его в область левого предплечья. В дальнейшем мужчина откусил часть левой ушной раковины потерпевшего.
Ранее, 2 сентября, дело о дорожном конфликте в Санкт-Петербурге, в ходе которого одному из участников откусили часть уха, было направлено в суд.
Инцидент произошел 16 сентября 2019 года на Кольцевой автодороге (КАД). Двое обвиняемых ехали от Приморской улицы к Парашютному шоссе. Водитель BMW не уступил им дорогу. Фигуранты заставили его остановить машину, перегородив проезд, вытащили его из автомобиля, избили и покусали.