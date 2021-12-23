Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
На Украине заявили о планах резко сократить потребление газа
Общество
Десять станций МЦД построят в 2022 году
Мир
Столтенберг опроверг обещание НАТО не расширяться на восток
Экономика
В ДФО запланировали возвести около 3 млн кв. м жилья в 2022 году
Наука
Астрономы открыли минимум 70 планет-изгоев в Млечном пути
Мир
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток
Экономика
На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»

Станция метро «Текстильщики» заработала штатно после устранения протечки из гидранта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве станция метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии возобновила работу в штатном режиме после устранения протечки воды из пожарного гидранта. Об этом в пресс-службе Московского метрополитена сообщили в четверг, 23 декабря.

Удобное время: почему Москва пересела в электропоезда
За два года МЦД изменили представление столичных жителей о железнодорожном транспорте

«Ранее здесь наблюдалось кратковременное поступление воды на платформу из пожарного гидранта. Сотрудники станции оперативно перекрыли кран и организовали уборку воды. Комфорту и безопасности пассажиров ничего не угрожает», — пояснили в метро агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день пожарный гидрант прорвало на станции метро «Текстильщики», из-за чего платформу и проходящий состав начало поливать водой. На безопасность пассажиров происшествие никак не повлияло, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе открытия новой станции «Матвеевская» будущего МЦД-4, что 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров (МЦД) планируется открыть в 2022 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021