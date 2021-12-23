Станция метро «Текстильщики» заработала штатно после устранения протечки из гидранта

В Москве станция метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии возобновила работу в штатном режиме после устранения протечки воды из пожарного гидранта. Об этом в пресс-службе Московского метрополитена сообщили в четверг, 23 декабря.

«Ранее здесь наблюдалось кратковременное поступление воды на платформу из пожарного гидранта. Сотрудники станции оперативно перекрыли кран и организовали уборку воды. Комфорту и безопасности пассажиров ничего не угрожает», — пояснили в метро агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день пожарный гидрант прорвало на станции метро «Текстильщики», из-за чего платформу и проходящий состав начало поливать водой. На безопасность пассажиров происшествие никак не повлияло, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе открытия новой станции «Матвеевская» будущего МЦД-4, что 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров (МЦД) планируется открыть в 2022 году.