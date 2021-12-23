Гинцбург рассказал об особенностях «Омикрон»-штамма коронавируса

«Омикрон»-штамм коронавируса значительно лучше распространяется в популяции, однако пока нельзя однозначно сказать о том, что он опаснее других мутаций. Такое заявление 23 декабря сделал в эфире канала «Россия 24» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «Омикрон» более опасен (чем «Дельта». — Ред.), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», — сказал он.

Специалист также отметил, что число заболевших, в особенности среди невакцинированных, из-за «Омикрона» может стать довольно большим.

21 декабря Гинцбург усомнился в искусственном происхождении штамма «Омикрон», так как в Африке, где он был обнаружен, такая мутация могла произойти в силу естественных причин. По его словам, в организме африканцев коронавирус мог находиться долгое время и мутировать. Отчасти это связано с большим числом людей с иммунодефицитом в регионе.

Специалист также не исключил, что COVID-19 мог передаться от человека животным, мутировать у последних, а затем вновь перейти к человеку.

6 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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