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Водителю BMW вынесли приговор за массовое пьяное ДТП в Тюмени

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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 37-летнему водителю BMW, по вине которого в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в конце лета 2021 года водитель BMW X5 сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На мосту «Стрела» он потерял управление и врезался в Hyundai Solaris, двигавшийся в том же направлении. От удара корейская иномарка опрокинулась, а внедорожник выбросило на встречку, где она столкнулась еще с тремя автомобилями. Один из них загорелся.

В результате ДТП пострадали три человека. Из материалов уголовного дела следует, что двое из них получили тяжкий вред здоровью, третий — средней степени тяжести, пишет портал «Наш город».

Суд признал водителя BMW виновным по ст. 264.2 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии-поселении. В течение двух лет после этого он не имеет права садиться за руль.

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