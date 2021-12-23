В Белом доме не раскрыли подробности подготовки переговоров РФ и США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 23 декабря отказалась подтвердить информацию о том, что переговоры Москвы и Вашингтона состоятся в январе 2022 года в Женеве. Псаки не назвала точную дату и место встречи.

«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», — сказала Псаки.

Псаки также не подтвердила, что на переговорах будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года. В то же время он подчеркнул, что США полагают, что успех переговоров возможен только при снятии напряженности вокруг Украины.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные сроки проведения переговоров будут объявлены позже. Как отметил Песков, представлять российское дипломатическое ведомство, скорее всего, будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Путин также указал, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве. При этом российский лидер уточнил, что представители с обеих сторон назначены.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в НАТО. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.