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На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»

В бундестаге раскритиковали слова главы МИД Германии о сертификации СП-2

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Контре отреагировал на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что процесс сертификации «Северного потока – 2» (СП-2) должен идти на основе европейского законодательства. Свое мнение по этому вопросу Контре высказал «Известиям» 23 декабря.

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«Это звучит жалко. За настоящий этап сертификации отвечает только Федеральное сетевое агентство. Если новое правительство ФРГ отказывается от своих национальных интересов и вместе с ЕС будет поддерживать действия, направленные против реализации СП-2, это обозначает только еще одну отсрочку и дополнительные расходы для потребителей», — заявил Контре.

По словам депутата АдГ, не стоит ждать процесса ускорения сертификации «Северного потока – 2».

«В периоды высокого спроса на газ запуск стратегически важного проекта затягивается из-за преднамеренных задержек со стороны федерального правительства в ущерб потребителям. И есть риск, что появятся новые препятствия. Новое федеральное правительство еще больше зависит от ЕС и даже в меньшей степени желает представлять национальные интересы Германии, чем прошлое», — добавил Контре.

Днем ранее Бербок заявила, что они с канцлером Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска газопровода «Северный поток . Она подчеркнула, что вопросы по запуску проекта будут рассматриваться в ключе энергетической безопасности, которая имеет важное значение для Германии.

22 декабря депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен заявила «Известиям», что Шольц понимает, что без российского газа большая часть Европы будет мерзнуть. По словам немецкого политика, в интересах ФРГ, чтобы по трубам «Северного потока – 2» как можно скорее доставлялся газ в Европу.

Накануне газета The Wall Street Journal отметила, что Берлин может стать еще одним больным местом для Вашингтона, поскольку новый канцлер Шольц отказывается рассматривать «Северный поток – 2» как политический проект.

20 декабря заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что Шольц считает «Северный поток – 2» экономическим проектом. По словам Бюхнера, во всех вопросах, касающихся газопровода, немецкое правительство будет действовать сообща.

Ранее, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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