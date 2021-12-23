Пятый этап надвижки Волжского моста начался в Самарской области
В Самарской области начался пятый этап надвижки металлоконструкций пролетного строения Волжского моста, который войдет в состав обхода Тольятти, части международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Об этом сообщает региональное правительство.
«На данный момент нам предстоит надвинуться на опору 23. Сейчас аванбек находится на 24-й опоре. Укрупненная часть пролетного строения составляет 425 метров», — рассказал инженер строительного контроля подрядной организации Антон Голоднев.
По данным на 23 декабря, уже завершены надвижки двух пролетных строений на правом берегу и двух — на левом, пишет НИА «Самара».
Общая протяженность мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. В целом будет 26 опор и 25 пролетных строений. Надвижка проводится от берегов к центру русла реки.
Строительство Волжского моста началось два года назад. Сейчас на объекте задействованы 1,2 тыс. человек и около 250 единиц техники. Полностью завершить работы планируется до конца 2023 года.