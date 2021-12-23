Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в четверг, 23 декабря.
Так, цены демонстрировали коррекционное снижение в течение всего дня, к 19:48 мск опустились до уровня $1450 за 1 тыс. куб. м, что на 28,1% ниже расчетной цены накануне (почти $2020).
21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м.
По словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, одним из серьезных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович 20 декабря в разговоре с «Известиями» отмечал, что цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, но они являются спекулятивными и только небольшая часть газа продается по такой цене.