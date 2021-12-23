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Четыре человека утонули в реке в Самарской области

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Четверо рыбаков утонули на реке Самаре. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил РЕН ТВ.

Рыбаки пропали в среду, 22 декабря, на реке Самаре в поселке Чкалово. Отмечается, что мужчины провалились под лед по пути домой. Как пишет RT, погибшие — мужчины 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения.

Как сообщает сайт aif.ru, они отправились на рыбалку и долгое время не выходили на связь с родными. На берегу реки были обнаружены вещи погибших, сообщает телеканал «360».

Водолазы вели поиски тел погибших и обнаружили их только в четверг. В региональном СУ СК уточнили, что в настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.

6 декабря на реке Каме у деревни Старая Пристань рыбак провалился под лед и утонул. Прибывшие на судне на воздушной подушке спасатели обнаружили погибшего в 50 м от берега. Тело мужчины доставили на сушу, где передали сотрудникам полиции.

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