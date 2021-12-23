Поправки в закон о капремонте жилых домов приняли в Липецкой области
В Липецкой области внесли поправки в закон «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Их приняли на сессии облсовета в четверг, 23 декабря.
Как сообщает LipetskMedia, теперь дополнительный перечень услуг по капремонту будет устанавливать не липецкий облсовет, а региональные власти. Это позволит более оперативно корректировать виды работ исходя из потребностей.
Также установлен дополнительный критерий для определения очередности домов, где запланированы работы. Влиять на нее будет собираемость взносов.
Кроме того, изменился период времени начала платежа по уплате отчислений за капремонт. Сроки сократятся с пяти до трех лет.
В ходе сессии облсовета также были приняты изменения в закон о транспортном налоге. Для владельцев автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива, сумма снизится в два раза.