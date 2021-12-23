Десять станций МЦД построят в 2022 году

Десять новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров (МЦД) планируется открыть в 2022 году. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия новой станции «Матвеевская» будущего МЦД-4.

Он отметил, что за 2021 год удалось выполнить множество работ: строительство новых дополнительных железнодорожных путей, путепроводов, эстакад в рамках строительства и реконструкции для строительства МЦД-3 и МЦД-4. Кроме того, построено и реконструировано восемь новых современных вокзалов, пишет «Москва 24».

Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, который также присутствовал на открытии, подчеркнул, что каждый новый транспортный объект в Москве уникален.

«На этих объектах применяются уже новые технические решения, которых на предыдущих, может быть, где-то не было. <…> На следующий год планы еще более амбициозные», — заявил он.

Во время реконструкции станции «Матвеевская» оборудовали современный городской вокзал, оснащенный навесами и инфракрасными обогревателями. Две новые платформы оснастили навесами для защиты пассажиров от дождя и снега, пишет сайт kp.ru.

Предполагается, что новая станция повысит комфорт поездок свыше 50 тыс. человек, которые проживают в радиусе 1,2 км.

Продолжается реконструкция пешеходного перехода, который продлят до проспекта Генерала Дорохова. Завершить работы планируется в середине 2022 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В 2023–2024 годах в Москве откроют два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, с 2011 года открыли 100 новых станций метро и МЦК. Собянин подчеркнул, что сеть московского метро выросла в 1,5 раза.

23 декабря Собянин утвердил проект благоустройства территорий у двух станций МЦД-1 — «Кунцевская» и «Славянский бульвар». Общая площадь благоустройства составит 128,8 га. Рядом со станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» появятся современные остановки общественного транспорта, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей.