На Украине заявили о планах резко сократить потребление газа

В ближайшие годы Украина планирует снизить потребление газа на 30–40%. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Со следующего года начинаем президентскую программу термомодернизации. Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тыс. многоквартирных домов. Также с нашими международными партнерами будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мер — сокращение потребления газа на 30–40% в последующие годы», — заявил он в ходе заседания правительства, трансляция которого велась на YouTube-канале кабмина.

По словам премьер-министра, указанные мероприятия совместно с повышением собственной добычи газа позволят добиться энергонезависимости Украины.

В «Нафтогазе» ранее в этот день рассказали, что срок эксплуатации крупнейших месторождений газа на Украине уже подходит к концу, в ряде случаев они опустошены на 80%. Как отметил экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака, опустошенные месторождения «Нафтогаза» являются долгосрочной угрозой для Украины.

17 декабря глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. Как убежден глава компании, украинцам в текущих условиях следует экономить на газе, чтобы не зависеть от импорта.

Ранее, 13 декабря, Витренко заявил, что в украинских хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.