Транспортный налог снизят в Липецкой области
В Липецкой области внесли изменения в закон о транспортном налоге. Для владельцев автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива, сумма снизится в два раза. Решение было принято на сессии облсовета 23 декабря.
«В связи с принятием такого решения у нас предполагается снижение доходов в областной бюджет. Но мы намеренно идем на этот шаг. Данная мера будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологической ситуации в целом», — цитирует спикера облсовета Дмитрия Аверова LipetskMedia.
По его словам, корректировки также направлены на создание условий для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в Липецкую область.
Инвесторов, которые занимаются производством автотранспортных средств, намерены освободить от налога на имущество. Преференции будут установлены на семь лет.
В ходе сессии облсовета также было принято решение о поддержке молодых учителей и лесников, пишет GOROD48. Начинающие педагоги получат выплату в 120 тыс. рублей, а специалисты лесхоза — 60 тыс. рублей. Средства выделят из регионального бюджета.