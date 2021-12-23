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«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал–Европа

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«Газпром» не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал–Европа на пятницу, 24 декабря. Холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу четвертый день подряд. Это следует из данных платформы GSA Platform 23 декабря.

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На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, но они остались невостребованными.

Холдинг также не забронировал мощности на 23 декабря. Предлагались мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали. Эта магистраль является для «Газпрома» одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.

Ранее, 22 декабря, грузовые суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, экстренно сменили курс на Европу из-за выросших цен на газ. Эксперты отмечали, что цены на СПГ на любом рынке мира в данный момент ниже, чем на главных европейских площадках.

В тот же день старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова рассказала «Известиям», что относительно справедливая цена газа в Европе с поправкой на сезонность и повышенный спрос в рамках отопительного периода должна быть на 10–15% ниже сегодняшних отметок.

Стоимость газовых фьючерсов в Европе 20 декабря побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс. Впоследствии цена выросла до $2300. Однако после этого цена фьючерсов газа на бирже ICE опустилась ниже $2000.

Ямал–Европа — газопровод проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ.

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