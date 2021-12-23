Глава Росприроднадзора наградила победителей премии «Экология — дело каждого»

Руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова вручила награды победителям международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» из Москвы и Московской области, сообщает пресс-центр премии.

В торжественной церемонии награждения также приняли участие заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков, руководитель Мосприроды Виталий Видяпин, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Саид-Магомед Темирханов.

«Москва и Московская область вошли в число лидеров по количеству принятых заявок на премию. Вы молодцы, так держать! Работы были разные — и командные номинации, и индивидуальные. Дети с особенностями участвовали в премии на равных с другими. Вижу здесь тех, чьи работы тронули до слез. Это Ира Чебарева, экоактивистка и мужественная и талантливая девочка, которая мечтает попасть в сборную России по танцам на колясках. Это и две семьи из Грозного и Московской области Тимошенко и Закраиловых, которые дружат и сделали экологический заплыв «За чистый Байкал» и стали настоящим примером для многих. Честно шокируют и цифры, и температура, которую пришлось преодолеть. Взрослые проплыли 120 км, а дети 1 км при минус 6 градусах. Здесь и удивительные дети из наро-фоминской школы Юлия Немцева и Ульяна Трещалина. Они лидеры эковолонтерского отряда «Зеленый патруль». Юля прислала видеоролик в стихах о вреде пожаров в лесах, который очень трогает. Девочки провели много акций по сбору батареек, пластиковых крышечек, благоустройства территории школы. Эмилия де Ла Круз не только победила в номинации «Юный экоблогер», но и вовлекла участвовать в премии своих друзей из Латинской Америки, спасибо тебе! И надо сказать, что очень много пришло работ из этих далеких стран. Это и Мексика, Эквадор, Перу, Гватемала, Панама и многие другие. Вы большие молодцы, и мы вами гордимся. Спасибо вам, дети, за такие проникновенные и интересные работы!» — сказала на вручении глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков также поздравил победителей и призеров премии и пожелал и дальше следовать новому девизу — «Экология — дело каждого».

«Вы сделали потрясающие работы, и хотелось отметить каждого. Мне как представителю жюри было очень нелегко выбирать, честно признаюсь. Многие из вас присылали видеоролики, мультфильмы и всевозможные экологические активности, спасибо вам большое за активность и желание изменить мир к лучшему и сделать его экологичнее», — сказал Романенков.

Церемония награждения проходила в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ. Для победителей и призеров было организовано чаепитие и неформальное общение с детьми, родителями и педагогами. Кроме призов все участники получили Красную книгу Москвы от мэрии города.

Всего на конкурс поступило 9,5 тыс. заявок, принято около 6000 работ. По числу заявок лидирует Краснодарский край, за ним Москва и Подмосковье. Также в пятерке лидеров — Ростовская область и Татарстан. В шорт-лист премии вошло порядка 650 творческих заявок, все они опубликованы в шорт-листе на RUTUBE. В премии приняли участие все 85 регионов России и 27 стран мира. Профессиональное жюри премии, которое возглавила заместитель председателя правительства РФ В.В. Абрамченко, определило около 200 победителей и призеров.