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На Украине ввели штрафы за сбор грибов в заповедниках

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На Украине ввели штрафы за сбор грибов и лечебных трав на территории природно-заповедного фонда. Такое решение было принято правительством страны 23 декабря на заседании кабинета министров Украины.

Согласно постановлению, размер штрафа будет зависеть от степени нанесенного заповедному фонду ущерба.

Так, один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 гривен ($2,7). Сбор лечебных трав обойдется в 30 гривен (более $1) за цветок, сбор ягод — в 378 гривен ($14) за килограмм, орехов — в 1154 гривны (почти $43) за килограмм.

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Отмечается, что рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен ($3) за одного карася до 12,5 тыс. гривен (более $460) за гибрид осетровых рыб.

При уничтожении жаб грозит штраф от 14 гривен ($0,5) за одну особь до 130 гривен (почти $5). Еще больше размер штрафа за несанкционированную охоту — от 7,2 тыс. гривен (около $270) до 45,6 тыс. гривен (почти $1700) в зависимости от животного.

Самовольная заготовка сена также чревата штрафом в диапазоне от 11,4 тыс. гривен ($420) до 50 тыс. гривен ($1,85 тыс.) из расчета на гектар территории. За выпас скота, согласно постановлению, нарушитель должен будет заплатить от 251 до 754 гривен (от $93 до $280).

Также штрафы будут предъявлены в отношении тех, кто будет заниматься незаконной вырубкой деревьев или повредит лекарственные растения.

Уточняется, что постановление принято в целях обеспечения выполнения обязанностей государственной экологической инспекцией Украины, а также ее территориальными и межрегиональными органами. Однако в то же время не указано, относится ли оно к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Также не указано, кто должен заниматься выдачей разрешений на рыбную ловлю, сбор грибов и трав, охоту.

13 декабря в Хабаровском крае России усилили меры по охране елок. Инспекторы всех особо охраняемых природных территорий «Заповедного Приамурья» участвуют в усиленном патрулировании, цель которого — охрана хвойных насаждений в преддверии Нового года.

Сотрудники Комсомольского заповедника следят за сохранностью хвойных деревьев на подконтрольной территории, в природном дендрарии «Силинский лес». В канун Нового года он особенно уязвим, поскольку находится в черте Комсомольска-на-Амуре.

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