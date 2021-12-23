Перо украли у скульптуры Музы в Глазове

У арт-объекта «Муза» в городе Глазове в Удмуртии пропало перо. Фигуру установили на недавно отреставрированной улице Кирова.

Место для селфи с пятью скульптурами оборудовали в начале октября. В их числе была и Муза, склоненная над раскрытой книгой с металлическим пером в руке.

23 декабря жители города заметили, что перо исчезло. Соответствующее фото появилось в соцсетях. Некоторые пользователи поинтересовались у властей города, почему до сих пор не установлены видеокамеры, обещанные ранее. Они помогли бы поймать вандала, пишет udm-info.ru.