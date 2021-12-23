Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Астрономы открыли минимум 70 планет-изгоев в Млечном пути
Мир
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток
Экономика
На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»
Культура
Премьеру фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом перенесли почти на год
Общество
В Мурманской области выявили первый случай «Омикрон»-штамма
Общество
Горячее водоснабжение в Улан-Удэ пообещали восстановить к субботе
Общество
Дептранс предупредил московских водителей о 10-балльных пробках
Экономика
Международные резервы России выросли за неделю до $626,3 млрд
Мир
В США заявили о производстве Саудовской Аравией ракет с помощью Китая
Общество
Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут

В ГД назвали главный сигнал Западу с пресс-конференции Путина

В Госдуме назвали гарантии безопасности главным сигналом Западу с пресс-конференции Путина
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный сигнал Западу, который был озвучен в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что именно Североатлантический альянс должен дать России гарантии безопасности. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Начало годное: переговоры РФ и США ожидают во второй половине января
Почему для Москвы важен именно трек диалога с Вашингтоном

«Вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам. Самый главный из них — именно НАТО должно дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Запад теперь должен дать России гарантии безопасности, причем закрепленные юридически. Также он отметил, что Москва рассчитывает на конструктивные переговоры, которые должны начаться в начале года в Женеве.

«Со свой стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США», — добавил Слуцкий.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», рассказал о том, что переговоры представителей президента России и американского лидера Джо Байдена по вопросам безопасности могут пройти в январе.

Российский лидер в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Москва дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. Дальнейшие действия РФ будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

По его словам, страны Запада в 1990-х годах давали гарантии, что Североатлантический альянс не будет продвигаться на восток, но «нагло обманули» РФ.

21 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

В тот же день в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что она готова стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия, отметили в организации.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021