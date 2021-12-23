Эксперт отметила социальную составляющую пресс-конференции Путина

Политический консультант Алена Август оценила в беседе с «Известиями» итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина, состоявшейся в четверг, 23 декабря.

Она отметила, что в ходе общения главы государства с журналистами было затронуто много важных тем, одной из главных стала социальная повестка.

«Я думаю, что люди больше всего обратили внимание на меры социальной поддержки, скажем так. Это выплаты семьям, выплаты детям, потому что, по большому счету, огромное количество наших граждан меньше интересуют какие-то вещи политического плана, (…) а интересует то, из чего состоит человеческая жизнь — чем накормить детей, как заплатить за квартиру, как купить лекарства. Очень много было посвящено в выступлении президента именно этим, казалось бы, ну таким не самым главным вещам, но базовым для каждого человека», — подчеркнула Август.

Комментируя требование Путина к правительству об индексации пенсий, эксперт заявила, что российский лидер «в очередной раз четко показал, что это для него является приоритетом».

«Есть у нас такое у Владимира Владимировича свойство личности, скажем так, в определенный момент он при всей своей доброте и мягкости, понимающем стиле общения становится очень жестким. Это то, когда касается как раз не дай бог каких-то нарушений относительно выплат для людей, тем более для людей пожилых», — заключила она.

В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отметил социально ориентированный характер российского бюджета, а также высказался о демографической ситуации в стране. Он отметил, что поднять ребенка — непростое дело, в том числе и в финансовом плане, поэтому действия властей в период пандемии коронавируса были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми. Путин заявил, что в ближайшее время необходимо будет выстроить окончательную цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения до окончания школы.

Также был затронут вопрос индексации пенсий — российский лидер потребовал от правительства выполнить все обещания прошлых лет.