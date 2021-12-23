Центр репродуктивного здоровья откроют в Удмуртии в 2022 году

В Удмуртии на базе республиканской клинической больницы № 1 заработает центр репродуктивного здоровья. Его планируют открыть в 2022 году.

Деятельность новой структуры в основном будет направлена на профилактическую работу среди недообследованной части потенциальных матерей.

Кроме того, это поможет привлечь к регулярным медосмотрам девочек-подростков из социально неблагополучных семей и молодых женщин из группы риска. Этого не исключает главный внештатный педиатр регионального минздрава Наталья Ермолаева.

По словам специалиста, которые приводит ИА «Сусанин», защитить от развития новообразований может вакцинация от папилломавирусной инфекции. Охват планируется увеличить до 24 тыс. человек каждый год.

Также пациентки центра будут проходить консультирование у специалистов по репродукции, психологов и гинекологов. Каждый год планируется проводить до 10,5 тыс. обследований.

В проект должны включиться глазовская межрайонная и сарапульская городская больницы, ижевские городские больницы № 6, 8 и 9, республиканская детская клиническая больница, а также региональный центр вакцинопрофилактики.