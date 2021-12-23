Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве

Десять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой и легковой машиной на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«Примерно в 17:48 на улице Свободы в районе дома 80 произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. По предварительным данным, десять человек обратились за помощью к медикам», — сказали в пресс-службе.

Сообщается, что у пострадавших ушибы и ссадины.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, которому стало плохо за рулем.

Ранее, 22 декабря, в поселении Кленовское в Новой Москве произошло ДТП, в результате которого опрокинулся рейсовый автобус. С места происшествия были эвакуированы 10 человек, включая водителя рейсового автобуса и двоих детей. В ГИБДД сообщили, что в результате аварии пострадал пассажир автомобиля Volvo.