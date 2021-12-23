Транспорт назвали главным источником загрязнения воздуха в Татарстане

Эксперты определили главный источник загрязнения воздуха в Татарстане. Большинство считает, что основным загрязнителем является автотранспорт.

Как заявил ИА «Татар-информ» глава АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов, 70% загрязнений воздуха дает автотранспорт, остальное — промышленность и энергетика. В свою очередь, эксперт по вопросам экологии Совета по предпринимательству при главе Татарстана, директор ООО «Центр экологического сопровождения» Эльвира Курбанова сообщила, что, по данным Росприроднадзора, 70–72% — это доля выхлопов автомобилей в общем объеме выбросов в атмосферу.

В промышленных городах, таких, как Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, в структуре источников выбросов доля предприятий немного выше. Для сельских районов основными загрязнителями становятся аграрные предприятия.

Мнение экспертов подтверждают замеры, которые провели специалисты республиканского министерства экологии. Факты превышений ПДК на автомагистралях Татарстана фиксируются в 10 раз выше, чем у промышленных объектов.

В 2020 году, согласно отчету ведомства, на долю автотранспорта пришлось 29,3% от общего объема выбросов по республике, или 134,5 тыс. т.

На территории региона на атмосферу воздействуют 1,5 млн машин и порядка 3 тыс. предприятий.