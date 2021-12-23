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Будущий лидер ХДС заявил о связи запуска СП-2 с поведением России

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Запуск газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) зависит от дальнейших действий России по отношению к Украине. Об этом 23 декабря заявил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

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«Это (отказ от СП-2. — Ред.) может быть вариантом, но зависит от дальнейших действий России», — сказал он в опубликованном интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мерц признал, что его беспокоит возможная остановка многомиллиардного проекта. Он также отметил, что Германия и Европа еще несколько лет будут нуждаться в газе из России, если они хотят реорганизовать энергетический сектор с упором на климатическую нейтральность.

Мерц также заявил, что прежнее правительство ФРГ договорилось с США об условиях ввода трубопровода в эксплуатацию. Возможно, новое правительство может заключать подобное соглашение с Польшей и странами Балтии, заключил будущий глава ХДС.

Ранее, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

14 декабря новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу» и не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

Ранее, 12 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИДов стран Евросоюза.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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