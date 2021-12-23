В Крыму сравнили «условия» нейтралитета Украины с криком утопающего

«Условия» нейтрального статуса Украины, выдвинутые бывшим главой Службы безопасности страны (СБУ) Игорем Смешко, похожи на крики утопающего. Такое мнение 23 декабря выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Никто не имеет права ставить какие-либо условия России, тем более Украина, власти которой превратили некогда цветущую страну в контролируемую извне резервацию. Все эти условия в обмен на нейтральный статус Украины напоминают дешевый шантаж и крик утопающего в пустыне. Киевские власти и политики продолжают методично уничтожать свою страну, отказываясь от добрососедских отношений с Россией», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Как указал Гемпель, нейтральный статус или членство в Североатлантическом альянсе не сможет обеспечить безопасность Украины.

Накануне Игорь Смешко рассказал, что Украина может выдвинуть такие требования, как восстановление границ Украины 1991 года, включая Донбасс и Крымский полуостров. Во-вторых, он предложил потребовать внести изменения в Будапештский меморандум, дополнив его новым соглашением, в котором будут оговорены последствия «любой попытки политического, экономического, военного и ядерного давления» на Киев.

Третье условие, предложенное генералом, состоит в том, что Украина, даже не вступая в НАТО, получит право иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с Киевом.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал абсурдными и неуместными требования, которые озвучил Смешко. Он подчеркнул недопустимость шантажа и языка ультиматума по отношению к РФ. Крым — законная часть территории России была, есть и будет, добавил парламентарий.

8 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул, что для Москвы такие действия являются «красной линией». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.