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В Крыму сравнили «условия» нейтралитета Украины с криком утопающего

Депутат Гемпель: «условия» нейтрального статуса Украины напоминают крики утопающего
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«Условия» нейтрального статуса Украины, выдвинутые бывшим главой Службы безопасности страны (СБУ) Игорем Смешко, похожи на крики утопающего. Такое мнение 23 декабря выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Никто не имеет права ставить какие-либо условия России, тем более Украина, власти которой превратили некогда цветущую страну в контролируемую извне резервацию. Все эти условия в обмен на нейтральный статус Украины напоминают дешевый шантаж и крик утопающего в пустыне. Киевские власти и политики продолжают методично уничтожать свою страну, отказываясь от добрососедских отношений с Россией», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Как указал Гемпель, нейтральный статус или членство в Североатлантическом альянсе не сможет обеспечить безопасность Украины.

Накануне Игорь Смешко рассказал, что Украина может выдвинуть такие требования, как восстановление границ Украины 1991 года, включая Донбасс и Крымский полуостров. Во-вторых, он предложил потребовать внести изменения в Будапештский меморандум, дополнив его новым соглашением, в котором будут оговорены последствия «любой попытки политического, экономического, военного и ядерного давления» на Киев.

Третье условие, предложенное генералом, состоит в том, что Украина, даже не вступая в НАТО, получит право иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с Киевом.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал абсурдными и неуместными требования, которые озвучил Смешко. Он подчеркнул недопустимость шантажа и языка ультиматума по отношению к РФ. Крым — законная часть территории России была, есть и будет, добавил парламентарий.

8 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул, что для Москвы такие действия являются «красной линией». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

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