Киоски с водой снесут в Казани

В Казани снесут два десятка незаконно установленных торговых павильонов. Соответствующее постановление подписал замглавы исполнительного комитета Ильдар Шакиров.

Всего планируется снести 18 киосков. Восемь из них — торговые точки, один — автофургон и еще девять — киоски с водой. Владельцы могут самостоятельно их убрать в период с 24 по 28 декабря.

В противном случае демонтаж будет вынужденным в срок с 29 декабря по 29 марта. Властям известны собственники лишь двух незаконно установленных павильонов, пишет Inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что в Татарстане до конца 2021 года должны благоустроить девять общественных пространств. На это из бюджета республики выделили 449,7 млн рублей. Больше всего средств направят на казанские объекты. Так, для Чайковых озер выделили 189,3 млн рублей.